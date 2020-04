Polizei: Auto in Garage fängt Feuer

Markhausen Ein Brand bei einem Mehrfamilienhaus an der Dorfstraße in Markhausen ist am Mittwoch, 8. April, gegen 17.4o Uhr gemeldet worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Pkw, der sich in einer Garage befand, vollständig brannte. Die Garage und ein Teil des Wohnhauses hatten ebenfalls Feuer gefangen.

Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Markhausen, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Wohnhaus wurde ebenfalls verhindert. Der PKW brannte hingegen aus.

Nach Polizeiangaben sind keine Personen verletzt worden. Einsatzkräfte vom Rettungsdienst befanden sich dennoch vorsorglich vor Ort. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 11 000 Euro geschätzt, der Schaden am Wohnhaus und der Garage auf circa 30 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit andauern.