Unfall Bei Thüle: 43-Jähriger tödlich verletzt

Mittelsten Thüle Ein 43-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet Friesoythe ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen, 29. März, gegen 10 Uhr zwischen den Friesoyther Ortsteilen Augustendorf und Mittelsten Thüle tödlich verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben befuhr der 43-Jährige die Straße „Am Augustendorfer Weg“ in Richtung Thüle. Was genau zum Unfall geführt hat, konnte die Polizei vor Ort noch nicht sagen. Vermutet wird, dass der Fahrer aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links frontal mit einem Baum zusammenstieß.

Beim Aufprall wurde der Pkw in zwei Teile gerissen. Der Fahrer war sofort tot. Weitere am Unfall beteiligte Fahrzeuge gab es nicht.

Die Straße zwischen Thüle und Augustendorf war für die Bergungsarbeiten bis in den Nachmittag hinein voll gesperrt. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Markhausen mit drei Fahrzeugen im Einsatz, um den Bereich abzusperren.

Nach einem weiteren Unfall, der bereits am Freitag, 27. März, stattfand, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw den Busbahnhof am Hansaplatz in Friesoythe, als er von einem schwarzen Geländewagen überholt wurde. Der Fahrzeugführer des überholenden Fahrzeuges touchierte bei Beendigung des Überholvorganges das Fahrzeug des 27-jährigen Friesoythers. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 in Verbindung zu setzen.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Florianstraße in Ramsloh. Vermutlich beschädigte ein Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den Pkw eines 66-jährigen Saterländers und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, teilte die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland unter Telefon 04498/2111 in Verbindung zu setzen

Unfall In Schortens Auto kollidiert mit Ampelmast: 21-Jähriger stirbt

Ein 21-Jähriger war in den frühen Morgenstunden bei einem Unfall auf der Bundesstraße 210 in Schortens (Landkreis Friesland) gestorben.

