Einfamilienhaus in Dwergte brennt

Molbergen Aus bislang ungeklärter Ursache hat es am Samstag gegen 9.50 Uhr in einem Einfamilienhaus am Wöstenweg in Dwergte gebrannt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag brach das Feuer im Wohnzimmer aus. Die Feuerwehr Molbergen war mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort. Ebenso wurde das Kriseninterventionsteam eingesetzt. Die Bewohner, ein Ehepaar (27 und 29 Jahre) sowie die drei Kinder (zehn Monate, zwei und vier Jahre) wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf 70 000 Euro.

Carsten Mensing https://www.nwzonline.de/autor/carsten-mensing Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2801 Lesen Sie mehr von mir