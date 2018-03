Molbergen Wende im Molberger Missbrauchsprozess? Im Verfahren vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts gegen einen Familienvater (42) aus Molbergen, der laut Anklage seine Tochter über einen Zeitraum von zehn Jahren immer wieder sexuell missbraucht haben soll, hat die Verteidigung am Dienstag die Vernehmung einer Zeugin gefordert, die den Angeklagten entlasten können soll.

Hat Tochter Geschichte nur erfunden?

Die Zeugin ist eine Bekannte des Angeklagten. Ihr gegenüber soll die Tochter des Angeklagten erklärt haben, sie würde ihren Vater ganz bewusst zu Unrecht belasten, weil dieser ihre Mutter mit einer anderen Frau betrogen habe. Darunter habe ihre Mutter sehr gelitten. Deswegen würde sie ihren Vater nun ins Gefängnis bringen, soll die heute 17-jährige Tochter des Angeklagten der Zeugin erzählt haben.

Bereits am ersten Verhandlungstag vor zwei Wochen hatte der nicht geständige Angeklagte gemutmaßt, seine Tochter könnte ihn aus Rache zu Unrecht belasten. Er sei gegen eine Beziehung gewesen, die seine Tochter mit ihrem Freund unterhalten habe. Die 17-Jährige hatte ihren Freund 2017 geheiratet, sich dann aber wieder getrennt. Sie war mit einem Bekannten zusammengezogen. Den Vater ließ sie über Dritte wissen, dass sie nunmehr mit dem Bekannten intim sei.

Klägerin bleibt Antwort schuldig

Das habe sie aber nur so erzählt, mit dem Bekannten sei sie nie intim gewesen, erklärte die 17-Jährige am Dienstag. Was das Ganze denn solle, wollte der Vorsitzende Richter Dr. Dirk Reuter von der 17-Jährigen wissen. Sie aber blieb eine Antwort schuldig. Die Beweisaufnahme gestaltet sich schwierig. Viele Ungereimtheiten kennzeichnen den Fall. Die 17-Jährige hat ihren Vater, der sich auf freiem Fuß befindet, in der vergangenen Zeit mehrmals getroffen.

Die Mutter der 17-Jährigen (und Ehefrau des Angeklagten) verfolgt in aller Ruhe das Verfahren im Zuhörerraum. Am Dienstag wurde bekannt, dass die 17-Jährige Ende 2017 Opfer einer versuchten Vergewaltigung geworden sein will. Drei Jugendliche hätten sie festgehalten und sexuell bedrängt, hatte sie zur Anzeige gebracht. Das Verfahren wurde eingestellt, weil kein Täter ermittelt werden konnte.