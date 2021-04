Schwerer Unfall am Samstag: Motorradfahrer (24) in Molbergen schwer verletzt

Molbergen Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben befuhr der Molbergen mit seinem Motorrad den Kneheimer Weg in Richtung Ortskern von Molbergen. Ein 32-Jähriger aus Cloppenburg fuhr mit seinem BMW entgegengesetzt und wollte nach links auf das dortige Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 24-jährige Molberger schwer verletzt wurde. Er wurde mit einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bremen geflogen.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme war der Kneheimer Weg zeitweise voll gesperrt.

