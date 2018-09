Molbergen Eine neunköpfige Motorradgruppe aus Heede (Landkreis Diepholz) kam am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr aus Richtung Peheim und wollte nach Molbergen. Nach Vorgabe eines Navis wollte die Gruppe vom Pehmertanger Weg nach rechts auf einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei kamen zwei Motorräder in Kontakt und stürzten. Eine Motorradfahrerin und ein Motorradfahrer verletzten sich dabei.

Neben der Polizei waren zwei Notärztinnen und zwei Rettungswagen des DRK an der Unfallstelle. Nach der ersten Behandlung wurden die Verletzten in die Krankenhäuser Cloppenburg und Vechta gebracht. Die Motorradgruppe hatte zuvor in Lohne einen Gottesdienst für Motorradfahrer besucht.