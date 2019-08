Molbergen Bei einem Unfall ist am Freitag auf der Vreesner Straße in Molbergen ein 36-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 18.45 Uhr in Richtung Vrees unterwegs, teilt die Polizei mit. Nach einer Rechtskurve kam er mit seinem Wagen ins Schleudern.

Dabei stieß er gegen den entgegenkommenden Sprinter eines 22-Jährigen aus Peheim, überschlug sich mit seinem Wagen, der in einem Graben zum Stillstand kommt. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt.

Er wurde ins Krankenhaus Cloppenburg gebracht. Der Fahrer des Sprinters sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro beläuft.