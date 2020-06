Neue RTW im Einsatz des DRK

Zwei neue Rettungswagen (kurz RTW) sind im DRK Cloppenburg in Dienst gestellt worden. Der neue Mercedes Sprinter verfügt unter anderem über einen Kreuzungsblitz. So können Verkehrsteilnehmer den Rettungswagen bereits wahrnehmen, wenn er gerade erst im Begriff ist, in eine Kreuzung einzufahren. Auch an den Spiegeln sind Blaulicht-LEDs montiert, damit vorausfahrende Pkw sofort das sich nähernde Einsatzfahrzeug erkennen. Im Patientenraum wurden Geräte erneuert. Er ist nun zum Beispiel mit einem Beatmungsgerät (Medumat Standard 2) und einem EKG/Defibrillator (Corpuls3) ausgerüstet. BILD:

