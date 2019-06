Wendemanöver missglückt

Neumarkhausen Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag um 22.40 Uhr auf der Straße An der Riede in Neumarkhausen. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte mit seinen beiden 19 und 26 Jahre alten Beifahrern zu einem Wendemanöver ansetzen. Hierbei übersah er, dass ihn eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Wagen des Cloppenburgers überschlug. Der Fahrer wurde schwer, die weiteren Beteiligten leicht verletzt. Die L 831 musste zeitweise voll gesperrt.