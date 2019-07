Bewusstsein beim Fahren verloren

Neuscharrel Ein 31-jähriger Mann aus Cloppenburg ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 16. Juli, in Neuscharrel leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr er um 12.12 Uhr mit seinem Transporter die Neuscharreler Straße in Richtung Friesoythe. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in eine medizinische Notlage, verlor das Bewusstsein und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam er nach etwa 70 Metern auf einem Maisfeld zum Stehen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.