Im Hospital von Polizei überrascht

Neuscharrel Am Mittwochabend gegen 20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Friesoyther mit seinem Wagen die Neuscharreler Straße in Neuscharrel in Richtung Gehlenberg. Nach Angaben der Polizei zog er dann urplötzlich mit seinem Pkw nach links, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da er sich bei dem Unfall Verletzungen zugezogen hatte, suchte er eigenständig ein Krankenhaus auf. Womit er wohl nicht gerechnet hatte: Die Polizei hatte den Fahrer bereits ermittelt, und Beamte standen im Hospital plötzlich vor ihm. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde dann festgestellt, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.