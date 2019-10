Neuscharrel Diese Spritztour ging zum Glück einigermaßen glimpflich aus. Ein 16-jähriger Friesoyther hatte am Samstagabend gegen 21 Uhr mit dem Auto seiner Eltern im Bereich Neuscharrel-Achterhörn unerlaubt eine Tour unternommen. Der Wagen war nach Angaben der Polizei mit weiteren Jugendlichen besetzt. Der Jugendliche verlor dann die Kontrolle über den Wagen und kam am Hüllenweg von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise wurde drei jugendliche Insassen nur leicht verletzt. Hierbei handelte es sich um den 16-jährigen Fahrer sowie zwei 14-jährige Mitfahrerinnen, ebenfalls aus dem Stadtgebiet Friesoythe.

Der 16-jährige holte nach dem Unfall ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug vom elterlichen Hof, einen sogenannten Manitou Steiger, um den Unfallwagen selbst zu bergen. Zwischenzeitlich wurde aber schon die Polizei Friesoythe auf den Unfall aufmerksam und stoppte die Bergungsaktion. Der 16-jährige zeigte sich nach Auskunft der Polizei einsichtig. Gegen ihn wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs, Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen (Auto und Nutzfahrzeug) und fahrlässiger Körperverletzung. Die Eltern des 16-jährigen sollen sich wenig erfreut über das Verhalten ihres Sohnes gezeigt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Auto entstand nach ersten Schätzungen wirtschaftlicher Totalschaden. Das Einzige, was bei diesem leichtsinnigen Handeln des 16-jährigen positiv zu erwähnen sei, so die Polizei, sei die Tatsache, dass der Jugendliche nicht unter Alkoholeinfluss stand.