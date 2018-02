Neuscharrel Eine 75-jährige Frau aus Neuscharrel ist laut Polizei bei einem Unfall auf der Neuscharreler Allee kurz vor dem Friesoyther Ortsteil Neuscharrel am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt worden – zwei weitere Personen schwer.

Die 75-jährige fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Neuscharrel und wollte an einem ordnungsgemäß gesicherten Wildunfall vorbeifahren. Als sie auf die Gegenfahrbahn ausweichen wollte, übersah sie aus noch unbekannten Gründen einen entgegenkommenden Mercedes mit zwei Insassen der Richtung Friesoythe fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 75-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Cloppenburger Krankenhaus gebracht, die anderen beiden schwer verletzten Personen kamen in die Ammerlandklinik nach Westerstede und in ein Krankenhaus nach Oldenburg.

Die Neuscharreler Allee wurde aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Insgesamt waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte sowie das Kriseninterventionsteam vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe und die Freiwillige Feuerwehr Gehlenberg waren ebenfalls mit zahlreichen Kameraden vor Ort.