Nur ein Tropfen auf dem heißen Ast

Neuvrees /Vrees Es staubt. Nicht nur ein bisschen, sondern schon ziemlich ordentlich. Wenn Johannes Dierkes mit seinem Forstauto durch den Eleonorenwald fährt, weht der Staub immer noch hoch. Für den Revierförster ein ganz klares Indiz dafür, dass es dem Wald immer noch nach Wasser dürstet. „Die Schauer in den letzten Tagen waren für den Wald nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. Die Waldbrandgefahr ist immer noch immens hoch.“, sagt Dierkes, der für die Arenberg-Meppen GmbH das Forstrevier Eleonorenwald im Auge behält.

Notfallpläne bereit

Die Juni-Hitze hat dem Wald zwischen Neuvrees und Vrees ordentlich zugesetzt, denn auch im vergangenen Winter gab es schon nicht genug Niederschlag. „Die extreme Hitze im vergangenen Jahr war schon schlimm. Dann kam der relativ schneearme Winter und die sehr frühen heißen Tage haben jetzt noch eine Schippe drauf gesetzt“, sagt Dierkes, der regelmäßig durch den mehr als 2000 Hektar großen Wald fährt. Rund 90 Prozent des Waldes bestehen aus Nadelbäumen. „Die sind sowieso leichter entzündlich als Nadelbäume“, so Dierkes weiter. Doch der Revierförster bereitet sich zurzeit zusammen mit den Feuerwehren der Stadt Friesoythe und der Samtgemeinde Werlte auf den Notfall vor. „Es gibt für den Eleonorenwald extra Einsatzpläne und noch in dieser Woche findet eine neue Besprechung der Lage statt“, so Dierkes weiter. Wenn ein Feuer in einem so dichten Wald ausbrechen sollte, stehen die Brandbekämpfer sowieso erst einmal vor dem Problem der Erreichbarkeit. „Es gibt nur eine richtige Straße durch den Wald, die von Neuvrees aus erst Sandweg ist und dann zu einem Schotterweg wird. Die restlichen Wege sind rein Forstwege“, so Dierkes. Wenn es also mitten im Wald brennt, muss die Feuerwehr mit ihrem schweren Geräten dort erst einmal hinkommen.

Einzige Hoffnung Regen

Um die Lage zu entspannen braucht der Wald Wasser. Und in der Hinsicht reicht nicht ein zweistündiger Schauer. „Es müsste mindestens zwei Tage richtig durchregnen, damit der Waldboden wieder gesättigt ist mit Wasser. Bei den kleinen Schauern der vergangenen Tage kommt das Wasser gar nicht unten an. Es bleibt in den Baumkronen hängen und verdunstet anschließend“, verrät der Förster. Doch die Wetterprognosen für dei nächsten Tage versprechen etwas Entspannung – an diesem Donnerstag und Freitag soll es schon etwas mehr regnen.

Neben Regen kann aber auch jeder aufmerksame Waldbesucher einen Waldbrand im Eleonorenwald verhindern. „Es versteht sich von selbst, dass man aktuell im Wald weder rauchen noch grillen und natürlich auch kein offenes Feuer entzünden sollte. Ebenfalls sollten die Wege nicht verlassen und kein Glas entsorgt werden“, appelliert der Förster an die Bevölkerung, denn den Eleonorenwald darf jeder betreten. Wer sich nicht an diese gesetzlichen Verbote hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden kann.

Borkenkäfer-Alarm

Doch die aktuelle Trockenheit bringt neben der Brandgefahr noch etwas viel gefährlicheres für den Wald mit sich. Diese Gefahren heißen Buchdrucker, Kupferstecher oder großer und kleiner Waldgärtner. Dies sind alle samt Borkenkäferarten, die im Eleonorenwald schon fast zu einer Art Plage geworden sind. „Erst gehen sie in liegendes Holz und platzieren sich dann zwischen Rinde und Baum. So extrem wie aktuell war die Belastung durch die Käfer in meiner Zeit hier noch nie“, so Dierkes, der seit mehr als 20 Jahren im Dienst ist. Durch die Hitze verlieren die Bäume ihren ganz natürlichen Abwehrmechanismus. „Ohne genügend Wasser können die Bäume keinen Harz bilden, der ihre natürliche Waffe gegen den Käfer darstellt“, erklärt Dierkes.

Da muss der Mensch nun etwas nachhelfen. Überall im Wald verteilt stehen zurzeit Käferfallen. An einem Gestänge mit drei Füßen ist ein Netzt mit einem Lockstoff für die Käfer angebracht. Dierkes: „Es handelt sich hierbei nicht um Gift. Für die Insekten ist es eher ein sexueller Lockstoff. Sie gehen auf das Netz und sterben dann schnell ab.“ Trotzdem ist im Wald auch eine nicht unerhebliche Menge an Bäumen abgestorben. „Man erkennt befallene Bäumen recht schnell. Sie werden braun und die Rinde fängt an, abzublättern. Gleichzeitig erstellen die Käfer relativ große Löcher im Baum“, so Dierkes weiter. Und die Käfer vermehren sich weiter. Durch die Trockenheit können sich in einem Jahr anstatt zwei auch bis zu vier Generationen der Käfer bilden. Auch gegen diese Schädlinge hilft nur eins – Regen.

Weniger Wildtiere

Neben Pflanzen und Insekten dürstet es aber auch den Hirschen und Wildschweinen, die im Eleonorenwald leben, nach Wasser. „Im Wald gibt es für Dam- und Schwarzwild keine Bäche sondern nur einige kleine Tümpel zur Wasserversorgung. Diese sind aber jetzt auch schon beinahe vertrocknet“, weiß der Revierförster. Das erschwert natürlich auch die Jagd in dem Gebiet des Waldes. Nach dem Rückbau des Wildgatters sind sowieso schon weniger Tiere im Wald vorhanden. Mit der aktuellen Trockenheit haben sich laut Dierkes die Bestände weiter verringert – für die Jäger ist der Wald somit aktuelle kein Garant mehr für eine erfolgreiche Jagd. Auch hier wird er benötigt – der Regen.