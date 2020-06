Blaulicht: 25-Jähriger verletzt Polizisten in Bösel

Nordkreis Zwei Polizisten sind bei einem Einsatz an der Fladderburger Straße in Bösel am Samstag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten zu einer gefährlichen Körperverletzung gerufen. Es war zu Streitigkeiten zwischen einem 30-Jährigen, einer 22-Jährigen und einem 25-Jährigen gekommen. Der 25-Jährige verletzte den 30-Jährigen durch einen Biss ins Bein und die 22-Jährige durch einen Kopfstoß. Als die Beamten den 25-Jährige in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte er sich und verletzte die Polizisten.

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag um 7.15 Uhr in Harkebrügge an der Bismarckstraße ereignete. Ein 29-jähriger Barßeler missachtete an der Kreuzung Bismarckstraße/Elisenstraße die Vorfahrt einer 37-jährigen Barßelerin.

Unter Alkoholeinfluss stand ein 36-jähriger Autofahrer aus Friesoythe, als er am Samstag gegen 2 Uhr auf der K 296 (Scharreler Damm) zwischen Scharrel und Kamperfehn einen Unfall verursachte. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in eine Leitplanke. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer versuchte noch zu flüchten, Polizeibeamte stellten ihn aber im Zuge einer Fahndung. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss (1,66 Promille). Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Am Vereinsheim der HSG Friesoythe sind zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 20.05 Uhr, eine Jalousie sowie eine Außensteckdose beschädigt worden. Zudem sprühten die Täter das Zeichen „169“ auf. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04491/9316-115.

Am Freitag sind in Friesoythe am Taubenweg auf einer landwirtschaftlichen Fläche Plastikpflanztöpfe auf einem Feld entsorgt worden. Der Verantwortliche hatte sie zuvor mit einer Fräse geschreddert und dann auf dem Feld verteilt, so die Polizei.