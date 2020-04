Polizei: Drogenverstöße verdoppeln sich

Nordkreis Immer öfter ist in der Zeitung von Straftaten, Unfällen oder Personen-Kontrollen zu lesen, bei denen die Beteiligten unter Drogeneinfluss standen. Aber ist es nur ein Gefühl oder sind die Zahlen der Drogenkonsumenten im Nordkreis wirklich so stark angestiegen? Und auf welche Substanzen werden die meisten Personen überhaupt positiv getestet? Polizeipressesprecher der Landkreise Cloppenburg und Vechta, Hendrik Ebmeyer, gibt Antworten für das Suchtverhalten im Nordkreis.

Insgesamt konnten laut des Polizeisprechers in ganz Niedersachsen im vergangenen Jahr 36 983 Verstöße unter dem Einfluss von Drogen registriert werden. „Im Nordkreis Cloppenburg haben wir 2019 155 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt“, sagt Ebmeyer auf Nachfrage dieser Zeitung. Insgesamt 69 Fälle seien davon im Straßenverkehr im Nordkreis auffällig geworden.

Noch vor zehn Jahren fielen die Zahlen laut Ebmeyer deutlich geringer aus. 2010 registrierte die Polizei 77 Verstöße unter Drogeneinfluss. Ein Anstieg also um knapp die doppelte Menge. Besonders auffällig: Bei den meisten Delikten unter Einfluss von bewusstseinserweiternden Mitteln wurden Marihuana oder Amphetamine konsumiert, so der Polizeisprecher. „Der größte Teil der Konsumenten ist zwischen 16 und 25 Jahren alt“, erklärt Ebmeyer.

Aufgrund des jungen Alters der Konsumenten sei es besonders wichtig, schon früh mit der Aufklärung über Drogen zu beginnen. Deshalb führen Polizisten regelmäßig entsprechende Präventionsmaßnahmen in Schulen durch. „In Abstimmung mit den Schulleitungen und Sozialpädagogen wurden Unterrichtseinheiten zur Suchtprävention erarbeitet und insbesondere in den Jahrgangsstufen sieben bis neun zum Thema Alkohol und Cannabis an Schulen in Barßel, Ramsloh, Altenoythe, Friesoythe und Bösel durchgeführt“, sagt Ebmeyer.

Der Polizeisprecher ist zuversichtlich, dass durch diese Maßnahmen viele Schüler und deren Eltern erreicht werden können. „Alle Maßnahmen sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt und werden jährlich wiederkehrend in den Schulen durchgeführt.“