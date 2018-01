Nordkreis In bester Feierlaune haben die Menschen im gesamten Nordkreis das neue Jahr 2018 begrüßt. Der Himmel über Friesoythe, Bösel, Barßel und Saterland erstrahlte um Mitternacht in den schillernsten Farben. Feuchtfröhlich, mit viel Feuerwerk, Musik und leckeren Getränken stießen die Menschen auf den Jahreswechsel an und gaben sich jede Menge herzliche Wünsche mit auf den Weg. Ihre gute Silvesterlaune ließen sie sich auch nicht von dem Schmuddelwetter mit Dauerregen am Sonntag und frühen Montagmorgen verderben.

Die Feierlichkeiten seien weitestgehend friedlich geblieben, zog ein Sprecher der Polizei in Friesoythe Bilanz. „In der zweiten Nachthälfte ab 1 Uhr hatten wir jedoch zahlreiche kleinere Einsätze.“

Alles andere als harmonisch begann das neue Jahr in der Schützenstraße in Barßel. Am Neujahrsmorgen kam es dort gegen 2 Uhr zu Streitigkeiten zwischen circa 15 Personen. Dabei kam es zu einer Schussabgabe aus einer Druckluftwaffe, wobei ein 19-Jähriger aus Barßel am Gesäß getroffen wurde, teilte die Polizei am Montag mit. Als Täter konnte vor Ort ein 25-jähriger Mann aus Barßel ermittelt werden. Nach Hinzuziehung der Diensthundeführer und mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnten die Personengruppen voneinander getrennt werden. Es wurden insgesamt zwei Druckluftwaffen sichergestellt.

Die Sachbeschädigungen durch Silvesterfeuerwerk hielten sich in Grenzen. Gegen 1 Uhr morgens am 1. Januar geriet eine Papiermülltonne in der Eschstraße in Strücklingen in Brand, teilte die Polizei mit. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter einen Silvesterböller angezündet und in die geschlossene Tonne gelegt. Nur aufgrund einer frühzeitigen Brandentdeckung und eines schnellen Eingreifens der Anwohner konnte eine Ausdehnung des Brandes verhindert werden, so dass lediglich die Papiermülltonne bei dem Brand zerstört wurde. Zeugenhinweise werden bei der Polizei in Friesoythe (Telefon 04491/93160) oder im Saterland (Telefon 04498/2111) entgegengenommen.

Um 5.20 Uhr kam es in der Heidestraße in Barßel aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Holzverschlages mit darin gelagerten Mülltonnen. Der Brand konnte von der Feuerwehr Barßel gelöscht werden, bevor die Flammen auf ein anliegendes Wohnhaus übergreifen konnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 1. Januar gegen 3 Uhr morgens in Friesoythe. Eine 49-jährige Friesoytherin befuhr mit einem Volvo die Straße Am Horstberg in Richtung Wittmoorsdamm, als sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, so die Polizei. Das Fahrzeug geriet darauf ins Schleudern, durchbrach ein Holzgeländer und stürzte in die Soeste. Die drei Fahrzeuginsassen, darunter ein 13-jähriges Kind, konnten sich eigenständig aus dem Auto befreien und blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 26 000 Euro.