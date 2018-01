Nordkreis Wer sich im Straßenverkehr falsch verhält, riskiert Punkte in Flensburg. Millionen Menschen sind im Verkehrszentralregister (VZR) des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) erfasst, das umgangssprachlich auch Verkehrssünderkartei genannt wird. Die gesetzliche Grundlage für die Einrichtung wurde vor 60 Jahren geschaffen. Die entsprechende Verordnung stammt vom 25. Juli 1957, aber erst am 2. Januar 1958 ging das Register in Betrieb. So feiert die „Punktesammelstelle“ in Flensburg an diesem 2. Januar ihr 60-jähriges Bestehen. Ein guter Zeitpunkt, um sich einmal anzuschauen, wie fleißig die Blitzer im Nordkreis Verkehrssünder eingefangen haben.

Insgesamt gibts es nur zwei fest installierte Blitzer auf dem Stadtgebiet von Friesoythe. Einen für jede Fahrtrichtung an der Barßeler Straße in Mehrenkamp sowie auch jeweils einen für jede Fahrtrichtung auf der Friesoyther Straße zwischen Ellerbrock und Markhausen. „In Mehrenkamp wurden 229 Fälle von Januar bis November 2017 gemessen. In Ellerbrock waren es im gleichen Zeitraum 210 Fälle“, sagt Sabine Uchtmann, Pressesprecherin des Landkreises Cloppenburg, der für die Geschwindigkeitsmessungen zuständig ist. Die fest installierten Blitzer sind durch ihre konstante Position natürlich nicht so ertragreich, wie die zahlreichen mobilen Blitzer, die jeden Tag im Landkreis Cloppenburg ihre Position wechseln.

Oft mobil geblitzt wird im Nordkreis rund um die Bundesstraßen 72 und 401. Im Zuge der beiden Bundesstraßen gibt es mehrere Messstellen, die über das ganze Jahr verteilt genutzt wurden – vorrangig Parkplätze. „Vom 1. Januar bis zum 30. November 2017 wurden im Zuge der B 72, von Mittelsten Thüle bis zur Kreisgrenze Richtung Leer, insgesamt 2698 Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen gemessen“, so Uchtmann.

Blickt man auf die bundesweite Statistik, gab es 2016 nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes rund 8,6 Millionen Punkte-Inhaber. Etwa 6,6 Millionen davon waren Männer. Die Zahlen sind seit mehreren Jahren relativ konstant. Zum 1. Januar 2017 stieg der Bestand kurzfristig auf mehr als zehn Millionen Personen an – wegen der seit der Reform des Punktesystems im Mai 2014 verlängerten Tilgungsfristen.