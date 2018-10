Nordkreis Mit Geschwindigkeitsmessungen in dem Bereich, wo die Landkreise Cloppenburg, Ammerland und Leer aneinander grenzen, im Volksmund gerne als „Dreiländereck“ bezeichnet, bekämpfte die Polizei am vergangenen Freitag erneut die Hauptunfallursache „nichtangepasste Geschwindigkeit“. Um 11 Uhr schwärmten mehrere Beamte aus, um an verschiedenen Stellen die Autos durch die Linse ihrer geeichten Laserpistolen ins Visier zu nehmen. Für das Polizeikommissariat Friesoythe waren Mario Trippner und Raphael Olling unterwegs.

Insgesamt wurden während des fast achtstündigen Kontrollzeitraumes 102 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnbereich (bis 20 km/h und bis 35 Euro Strafe) und darüber hinaus 32 Verstöße im Anzeigenbereich festgestellt. Ebenso wurden zwei Fahrzeugführer ermittelt, die unter Drogen unterwegs waren. Sechs telefonierten während der Fahrt unerlaubt mit dem Handy und zehn Fahrer hatten den Gurt nicht angelegt. Zwei Fahrer von Traktoren nahmen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil und ebenso wurde ein Verstoß gegen das Kraftfahrtsteuergesetz dokumentiert. Entsprechende Verfahren werden eingeleitet.

Unterstützung erfuhr diese Kontrolle durch zwei speziell im Bereich der Verkehrsüberwachung ausgebildete Kollegen der sogenannten Verfügungseinheit aus Cloppenburg, denen bereits auf der Anreise in den Nordkreis Verkehrssünder ins Netz gingen. In Schlingshöhe dürften die Ordnungshüter den Fahrer eines Traktors verblüfft haben, dass sie während der „schlichten Vorbeifahrt“ im Begegnungsverkehr die fehlende Kabelverbindung vom Traktor zu seinem Anhänger registriert hatten. Was die komplette Beleuchtungseinrichtung funktionslos machte. Bei näherem Hinsehen stellte sich überdies heraus, dass der Anhänger, auf dem sich eine tonnenschwere Rundballenladung befand, nicht über die vorgeschriebene Betriebsbremsanlage verfügte.

Kaum hatten die Beamten ihre Fahrt fortgesetzt, erwischten sie den Fahrer eines mit Tiefkühlkost beladenden „Sprinters“ mit dem Handy am Ohr. Hierbei zeigte sich auch, dass der Fahrzeugführer nicht seine Lenk- und Ruhezeiten eingehalten und nicht, wie vorgeschrieben, seinen Fahrtenschreiber genutzt hatte. Darüber hinaus konnte er seit 2011 keinen Nachweis über die alle zwei Jahre fällig werdende Tachoprüfung erbringen.

Das Telefonieren mit dem Handy wurde nur wenig später in Friesoythe ebenso dem Fahrer eines Traktors zum Verhängnis. Zunächst war den Beamten gar nicht aufgefallen, dass sich in dem geschossenen Kastenanhänger eine Dieseltankanlage befand. Bei Tankvorgängen war hier offensichtlich derart viel „danebengegangen“, dass der Kraftstoff aus dem Anhänger suppte. Wegen dieser erheblichen gefahrgutrechtlichen Verstöße durfte das Gespann erst weiter fahren, nachdem die Verschmutzung zumindest provisorisch gereinigt worden war.