Bande steht ab Montag vor Gericht

Oldenburg /Cloppenburg Weil sie hochwertige Felgen und Reifen von Fahrzeugen bei Autohäusern auch im Raum Cloppenburg gestohlen haben, stehen ab kommenden Montag vier Männer und zwei Frauen vor dem Landgericht Oldenburg. Beginn der Verhandlung ist um 10 Uhr, insgesamt zehn Termine sind angesetzt, teilt das Gericht mit.

Der Tatvorwurf lautet auf Bandendiebstahl. Die männlichen Angeklagten sind 50, 30, 29 und 28 Jahre alt und sitzen allesamt in Untersuchungshaft. Die Frauen sind 55 und 22 Jahre alt. Den Sechs werden 24 Fälle des schweren Bandendiebstahls in unterschiedlicher Beteiligung zur Last gelegt, wobei es in vier Fällen beim Versuch blieb. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 6. August 2019 und dem 18. Februar 2020. Tätig wurde die Bande im norddeutschen Raum, heißt es vom Gericht – insbesondere in Cloppenburg, Oldenburg, Hamburg, Sottrum, Bremen und Quickborn.

Die Fahrzeuge wurden bei den Diebstählen teilweise erheblich beschädigt, insbesondere, um an Felgenschlüssel zu gelangen, die sich im Fahrzeuginneren befanden. Zudem sollen sie in einem Fall große Mengen an Baumarkt- und Büroartikeln aus einer Lagerhalle, in einem Fall ein Mercedes-Neufahrzeug sowie in zwei weiteren Fällen jeweils einen Anhänger entwendet haben.

Der Wert der Beute soll sich abzüglich der durch die Polizei sichergestellten Gegenstände auf etwa 624 000 Euro belaufen, teilt das Landgericht Oldenburg mit.