Oldenburg /Cloppenburg Weil er auf seinen dreijährigen Sohn und auf seine Ehefrau eingeschlagen hat, ist ein 35-jähriger Familienvater aus Cloppenburg wegen Körperverletzung in mehreren Fällen zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden. Ein entsprechendes Urteil des Cloppenburger Jugendgerichts hat das Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz bestätigt. Der aus Afghanistan stammende Angeklagte hatte den Feststellungen zufolge aus Eifersucht auf seine Ehefrau eingeschlagen.

Der dreijährige gemeinsame Sohn hatte sich dann schützend vor die Mutter gestellt. Er soll nun auch von dem Vater geschlagen worden sein. Die Hilfe des Jungen soll aber nicht umsonst gewesen sein. In der Zeit, in der der Angeklagte mit seinem Sohn beschäftigt war, gelang es der Ehefrau, die beiden anderen jüngeren Kinder zu holen und gemeinsam mit dem Dreijährigen aus der Wohnung zu fliehen. Die Frau brachte ihre Kinder dann ins Sicherheit.

Am Abend des Tattages wollte die Frau noch Sachen aus der Wohnung holen. Sie hatte geglaubt, der Wüterich habe sich beruhigt. Dem war aber nicht so. Den Feststellungen zufolge soll der Angeklagte nun erneut auf seine Ehefrau eingeschlagen haben. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe vehement bestritten. Das ließ er durchblicken, gesagt hat er in den Verfahren nichts. Die Gerichte hatten darauf verzichtet, den Dreijährigen als Zeugen zu hören. Dafür wurde aber die Ehefrau des Angeklagten vernommen.

Sie konnte glaubhaft die Attacke des Angeklagten schildern. Ihr Mann sei nach einer Pilgerfahrt wesensverändert gewesen, sagte die Zeugin. Auch die Oldenburger Berufungskammer schenkte der Frau Glauben. Deswegen wurde die Berufung des Angeklagten gegen das Cloppenburger Urteil auch verworfen.