Oldenburg /Cloppenburg Wegen Diebstahls in zehn Fällen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis in fünf Fällen muss sich seit Dienstag ein 45 Jahre alter Mann aus Cloppenburg in einer Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem drogenabhängigen Angeklagten wird vorgeworfen, zur Finanzierung seiner Drogensucht in Cloppenburg massenhaft Waren aus Geschäften und Werkzeuge aus Schuppen gestohlen zu haben.

Um die jeweilige Beute abtransportieren zu können, soll der Angeklagte zuvor Transporter mit Anhänger gestohlen haben. Da er schon lange keine Fahrerlaubnis mehr hat, erfüllte er mit dieser Tat gleich zwei Tatbestände – den des Diebstahls und den des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Und es blieb nicht bei einem Diebstahl. Mehrfach soll der Angeklagte Fahrzeuge gestohlen haben, darunter auch ein Auslieferungsfahrzeug einer Pizzeria, Baustellenfahrzeuge und Privat-Fahrzeuge.

In allen Fällen steckte in den Fahrzeugen der Zündschlüssel. Mit den gestohlenen Fahrzeugen soll der Angeklagte dann zu den anderen Tatorten gefahren sein, um dort die Beute abzuholen. Wenn er allerdings in den jeweiligen Fahrzeugen etwas Stehlenswertes fand, nahm er das auch gleich mit. Hatten die gestohlenen Fahrzeuge ihren Dienst getan, stellte der Angeklagte sie in Cloppenburg in Seitenstraßen einfach ab.

Seit seinem 17. Lebensjahr konsumiert der Angeklagte bereits Drogen und und begeht Diebstähle. Mehrere Therapien, die er begonnen hatte, waren ohne Erfolg geblieben. Stets erlitt der 45-Jährige einen Rückfall. Zurzeit befindet er sich erneut in einer therapeutischen Einrichtung. Dort möchte er auch bleiben.

Doch dem steht ein erstes Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes entgegen. Das hatte den Angeklagten in einem ersten Prozess um die zahlreichen Diebstähle zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Dieses Urteil will der Angeklagte in Oldenburg gerne geändert sehen. Lieber Therapie statt Gefängnis: Ob das klappt, bleibt abzuwarten.