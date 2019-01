Oldenburg /Cloppenburg Da saßen sie nun am Mittwoch alle vor dem Oldenburger Landgericht: Die vergewaltigte junge Frau aus Cloppenburg und deren Anwalt, die Staatsanwältin, das Gericht und der Anwalt des Angeklagten. Doch wer nicht kam, war der Angeklagte. Der syrische Flüchtling (25) aus Cloppenburg will zu seinem Prozess nicht erscheinen. Dabei hatte er die Berufungsverhandlung selbst in die Wege geleitet.

Erstinstanzlich war der Angeklagte vom Amtsgericht Cloppenburg wegen Vergewaltigung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt. In Oldenburg möchte er nun in Abwesenheit freigesprochen werden. Doch das kommt für das Gericht nicht infrage. Es hat das persönliche Erscheinen des Angeklagten angeordnet. Der Anwalt des Angeklagten sträubte sich. Sein Mandant werde sowieso nichts sagen, deswegen müsse er auch gar nicht erst kommen.

Doch so einfach ist das nicht. Der Angeklagte muss kommen. Ansonsten wird sein Fall wohl gar nicht erst verhandelt, die Gefängnisstrafe aus der ersten Instanz bestätigt. Und was heißt überhaupt: „in Abwesenheit freigesprochen werden“. So weit ist es noch lange nicht. Die Beweislage ist erdrückend.

Den Ermittlungen zufolge hat der Angeklagte in Cloppenburg eine 19-Jährige vergewaltigt. Er hatte die junge Frau, die nach einem Besuch in einer Diskothek möglicherweise unter dem Einfluss von K.-o.-Tropfen stand, mit zu sich nach Hause genommen und laut Anklage dort vergewaltigt.

Eine Freundin hatte die 19-Jährige weggehen sehen und noch kurz mit ihr gesprochen. Da war sie noch unversehrt. Am nächsten Morgen war ihr Körper von blauen Flecken übersät gewesen. Das Verletzungsbild passe eindeutig zu einer Vergewaltigung, so ein Rechtsmediziner.

Der Angeklagte hat nun noch die letzte Chance, zum nächsten Fortsetzungstermin Mitte Februar zu erscheinen.