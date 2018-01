Oldenburger Münsterland Sturmtief „Friederike“ hat am Donnerstag das Oldenburger Münsterland vergleichsweise milde davonkommen lassen. Während in Thüringen und Nordrhein-Westfalen traurigerweise drei Todesopfer zu beklagen waren, blieb es in der Region bei überschaubaren Sachschäden.

Zwischen 13 und 16 Uhr kam es nach Polizeiangaben vom Donnerstagabend im Landkreis Vechta zu 21 Einsätzen. Herabstürzende Äste und umgefallene Bäume hatten hier einen Gesamtschaden in Höhe etwa 42 000 Euro angerichtet.

Im Landkreis Cloppenburg rückten Polizei und Feuerwehr insgesamt 14-mal aus. Auch hier sorgten vor allem herabgestürzte Äste bzw. umgefallene Bäume für einen Sachschaden von etwa 20 000 Euro. So rückte die Freiwillige Feuerwehr Lastrup gegen 14 Uhr aus, um mit zwei Fahrzeugen und zehn Männern einen umgestürzten Baum am Waldweg in Hemmelte zu beseitigen. Zeitgleich waren die Kollegen aus Molbergen mit der gleichen Sache beschäftigt. Personen kamen in beiden Landkreisen nicht zu Schaden.

Die Züge der Nordwestbahn verkehrten am Nachmittag mit reduzierter Geschwindigkeit. „Hierdurch kann es im gesamten Streckennetz zu Verspätungen kommen“, hieß es auf der Homepage der Nordwestbahn.