Blaulicht: Ausweichmanöver endet mit Verletzungen

Oldenburger Münsterland Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Dienstag in Grönheim gekommen. Ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer aus Peheim verletzte sich leicht. Der 50-Jährige und eine 51-Jährige, ebenfalls aus Peheim, waren gegen 19.20 Uhr mit ihren Pedelecs auf dem Radweg entlang der Lange Straße in Richtung Molbergen unterwegs, als die Frau laut Polizei „zwei auf dem Radweg befindlichen, kleineren Tieren“ auswich. Der 50-jährige Fahrer wollte ebenfalls ausweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Pedelec und kam nach links vom Radweg ab. Anschließend stürzte er über eine Leitplanke und verletzte sich leicht.

• Leergut gestohlen

Diverse Leergutkisten sind zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, in der Cloppenburger Straße Krapendorfer Kämpe von einem umzäunten Gelände eines Getränkehandels gestohlen worden. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Kaputte Schirme

Über eine Sachbeschädigung an zwei Sonnenschirmen ärgern sich die Mitarbeiter eines Restaurants an der Cloppenburger Mühlenstraße. An den Schirmen, die auf einer Terrasse standen und die zwischen Dienstag, 19. Mai, 17 Uhr, und Donnerstag, 21. Mai, 12 Uhr, beschädigt worden sind, entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise sind an die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) zu richten.

• Reifen zerstochen

In Cloppenburg ist am Sonntag zwischen 1.30 und 10.20 Uhr an der Friedrich-Pieper-Straße ein Reifen eines geparkten Audi A 3 zerstochen worden. Hinweise bitte an die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00).

• Illegal Müll entsorgt

In der Straße Zum Bruch in Höhe des Bachs Emsteker Brake wurde zwischen Montag, 10 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, diverser Restmüll – z.B. ein Grill und ein rotgemusterter Teppich – seitlich eines Feldweges entsorgt. Personen, die die Eigentümer der Gegenstände kennen, mögen sich unter Telefon 04473/23 06 bei der Polizei Emstek melden.

• Farbschmiererei

An der Lohner Schule im Bruchweg ist es zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, zu Sachbeschädigungen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte mehrere Wände der Schule mit Farbe.

Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter Telefon 0 44 42/93 16 0 entgegen.

• Unter Drogeneinfluss

Eine Verkehrskontrolle hat am Mittwoch um 11.05 Uhr an der Dinklager Burgstraße das Ende einer Fahrt für einen 22-Jährigen bedeutet. Der Pkw-Fahrer aus Dinklage geriet im Rahmen der Überprüfungen in Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein.

Ein entsprechender Vortest bestätigte die Vermutung. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.