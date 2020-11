Blaulicht: Unbekannte klauen aus Mercedes Infotainmentsystem

Oldenburger Münsterland Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, aus einem Mercedes S 450, der am Sonnentauring in Sevelten stand, ein Infotainmentsystem und Kreditkarten gestohlen. Zu einem weiteren Diebstahl kam es zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, an der Kastanienstraße, ebenfalls in Sevelten. Unbekannte brachen in einen Skoda Superb ein und entwendeten aus diesem ein Infotainmentsystem. Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Telefon 0 44 78/ 95 86 0) an.

• Verkehrsunfall

Zwischen Mittwoch, 18. November, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, kam es in der Birkenstraße in Cappeln zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem VW Sharan und entwendete aus diesem ein Radio. Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Telefon 0 44 78/ 95 86 0) an.

• Masken-verstoß

Ein Kontaktbeamter und Mitarbeiter des Ordnungsamtes Lohne kontrollierten am Donnerstag auf dem Wochenmarkt an der Marktstraße die Einhaltung der Corona-Regeln. Hierbei fiel den Einsatzkräften eine Händlerin auf, die keine Maske trug. Die 54-jährige Quakenbrückerin händigte ein ärztliches Attest aus, das eine Befreiung belegen sollte. Es ergaben sich Hinweise, dass dieses Attest nicht rechtskonform ist. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Gebrauchs eines falschen Gesundheitszeugnisses ein.

• Kennzeichendiebstahl

An der Sevelter Straße in Cloppenburg ist es zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, zu einem Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das vordere Kennzeichen OL-CV 379 eines Opel Corsa. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/18 60 0) entgegen.

• Unter Drogeneinfluss

In Essen ist am Mittwoch gegen 23.30 Uhr ein Pkw-Fahrer (18) im Windmühlenweg unter Drogen am Steuer erwischt worden. Bei der Kontrolle des jungen Esseners ergab ein Vortest, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war.