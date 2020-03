Oldenburger Münsterland 40 Geschwindigkeitsverstöße im Bereich Bakum und Cloppenburg haben Polizisten am Montag zu Beginn ihrer Kontrollwoche festgestellt. Bis Sonntag, 8. März, kontrolliert die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta die Geschwindigkeit in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. Das teilt die Inspektion am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

34 Verstöße am Montag ziehen ein Verwarngeld nach sich, in sechs Fälle wird ein Bußgeld fällig. Zwei Personen waren so schnell, dass sie mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen, heißt es von der Polizei. Würden die Geschwindigkeitsverstöße mit der zukünftigen Rechtslage betrachtet, wäre es in sechs Fällen zu Fahrverboten gekommen.

Der Bundesrat hat am 14. Februar weitgehend der Neufassung der Straßenverkehrsordnung zugestimmt, so die Polizei. Nach der Neufassung sollen unter anderem die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen verschärft werden. Demzufolge soll es künftig ab einer Überschreitung von 21 Stundenkilometern innerhalb geschlossener Ortschaft und ab einer Überschreitung von 26 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft ein einmonatiges Fahrverbot geben.

Nach der jetzigen Rechtslage werden Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts ab 31 km/h und außerorts ab 41 km/h mit einem einmonatigen Fahrverbot bestraft. In den nächsten Tagen werden die Geschwindigkeitsmessungen in den beiden Landkreisen fortgeführt, heißt es von der Polizei.