Oldenburger Münsterland Schulausfälle, keine Post im Briefkasten, umgestürzte Bäume und umherfliegende Äste – Orkantief „Sabine“ hat auch in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta ordentlich gewütet.

• Schule Ausgefallen

Schon am späten Sonntagabend hatten beide Landkreise mitgeteilt, dass die Schule an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen ausfällt. Beim Abgleich der Wetterlagen sei ein anhaltend hohes Sturmaufkommen mit Orkanböen auch für das Kreisgebiet Cloppenburg vorhergesagt gewesen, sagt Kreissprecher Frank Beumker am Montag auf Nachfrage der NWZ. Es sei in der Folge mit weiteren witterungsbedingten Vorfällen wie umgestürzten Bäumen zu rechnen gewesen.

„Wegen des Orkantiefs ,Sabine’ bestand ein erhebliches Risiko, dass die Schulwege am Montag nicht sicher und Leib und Leben der Schülerinnen und Schüler gefährdet sind“, begründet der Landkreis Vechta den Schulausfall am Montag. Ob es am Dienstag zu einem Ausfall komme, hänge davon ab, wie sich das Wetter weiter entwickele. „Eine Entscheidung fällen wir gegebenenfalls spätestens am Dienstag in den frühen Morgenstunden“, teilte Pressesprecher Jochen Steinkamp mit.

Auch der Landkreis Cloppenburg konnte am Montagnachmittag noch keine abschließende Entscheidung über einen witterungsbedingten Schulausfall am Dienstag treffen. Gegen 18 Uhr hieß es aber dann von der Verwaltung des Landkreises Cloppenburg: „Am morgigen Dienstag, 11. Februar, wird der reguläre Schulunterricht nach derzeitigem Kenntnisstand wieder aufgenommen.“

• Was sagen die Schulen

„Zum Schutz der Kinder, die von außerhalb mit dem Bus kommen, kann ich die Absage verstehen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Denn so dramatisch schlimm finde ich den Sturm im Stadtgebiet jetzt nicht“, sagt Ingo Götting, Schulleiter der Grundschule St. Andreas, am Montagmorgen. Drei Kinder standen um kurz vor acht Uhr vor der Schultür – aber nur, weil die Eltern die Absage des Unterrichts nicht mitbekommen hatten. Die drei wurden nach einem Telefonat mit den Eltern abgeholt. „Wir hatten mit dem Zehnfachen gerechnet – 30 Kinder sind der Normalfall. Der Buschfunk über die sozialen Medien hat wohl gut funktioniert“, so Götting.

Auch den Lehrern von außerhalb ist Götting entgegengekommen. Die Lehrer durften warten, bis es gegen 8 Uhr hell wurde und eine Stunde später kommen – auch da habe die Sicherheit im Vordergrund gestanden, so Götting.

Dass im Landkreis Vechta nicht mehr passiert ist, schreibt die Einsatzleitstelle dort auch dem Umstand zu, dass hier am Montag keine Schule und damit weniger Verkehr war. Insgesamt 80 Bäume waren im Sturm umgefallen, der erste fiel schon am Sonntag um 8.25 Uhr. Mittags stiegen die Einsatzzahlen. Es habe keine Verletzten gegeben, hieß es. „Sabine“ habe für einen Sturm normale Einsatzzahlen hervorgerufen.

Am Montagmorgen waren vor allem die Straßenmeistereien der Städte und Gemeinden im Landkreis Vechta gefragt. Sie räumten umgefallene Bäume und größere Äste weg, so dass keine Feuerwehr mehr ausrücken musste.

Insgesamt 131 Einsätze zählte die Großleitstelle in Oldenburg für den Landkreis Cloppenburg. Hier gingen mit Abstand die meisten Alarmierungen für die Feuerwehr im Oldenburger Land ein, auf Platz zwei folgt das Ammerland mit 99 Alarmierungen.

13 Mal rückte die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg wegen umgestürzter Bäume aus, berichtet Pressesprecher Björn Lichtfuß. Gegen 22 Uhr fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto auf der Bundesstraße 72 in Höhe des Abzweigs zu den Bührener Tannen. Die drei Insassen kamen mit dem Schrecken davon. „Wir haben Glück gehabt, die Lage war insgesamt relativ entspannt“, so Lichtfuß.

Den ersten Einsatz in Emstek brachte der Freiwilligen Feuerwehr das Orkantief um 20 Uhr. Ein Baum war auf den Garther Kirchweg gestürzt. „Aufgrund des anhaltenden Sturmes konnten wir keine Arbeiten vor Ort durchführen. Die Einsatzstelle wurde durch den Bauhof abgesperrt“, teilt Nico Hülskamp, Pressesprecher der Feuerwehr Emstek mit. Um 21.30 Uhr mussten weitere Bäume am Niedrigen Weg beseitigt werden.

Keine Schäden gab es im Museumsdorf. Das sei vor allem dem Umstand geschuldet, dass erst in der vergangenen Woche die Baumkletterer da waren und die Bäume zurückgeschnitten hatten. Nur an Reetdächern, die momentan repariert werden, hätten sich an einigen Stellen die Folien gelöst, die als Provisorium die Häuser schützen, sagt Verwaltungsleiter Eike Pöhler am Montag.

• Bilanz der Bilanz der Polizei

Keine größeren Sturm-Einsätze meldet die Pressestelle der Polizeiinspektion (PI) Cloppenburg/Vechta für die beiden Landkreise. Im Kreis Vechta seien bis Montagmorgen 17 sturmbedingte Polizei-Einsätze gezählt worden. Für den Kreis Cloppenburg waren es 58. Es mussten Gefahrstellen abgesichert oder Straßen gesperrt werden, teilte PI-Pressesprecher Hendrik Ebmeyer mit. Die Polizei zählte einige wenige Baum-Verkehrsunfälle, bei denen niemand verletzt wurde.

• Zugverkehr

Wer mit dem Zug zur Arbeit fahren wollte, brauchte gute Nerven – oder ein Ersatztransportmittel für den Weg ins Büro. Die Nordwestbahn, die um 10.06 Uhr vom Cloppenburger Bahnhof losfahren sollte, hatte eine voraussichtliche Verspätung von 83 Minuten. Der Zug um 11.56 Uhr nach Wilhelmshaven sollte pünktlich abfahren, die weiteren Züge nach Osnabrück um 11.06 Uhr und und 12.06 Uhr hatten noch jeweils geringere Verspätungen (29 und neun Minuten). Die Zugzeiten normalisierten sich im Laufe des Tages immer weiter.

• Post

Im gesamten Bereich der Niederlassungen Oldenburg sowie auch in den Landkreisen Vechta, Cloppenburg und Diepholz verzichtete die Post am Montag aufgrund der starken Orkanböen auf die Zustellung. Das teilt Stefan Laetsch, Post-Pressesprecher aus Hamburg, am Montag auf Nachfrage der NWZmit.

Die Postniederlassungen würden entscheiden, ob die Zusteller Briefe und Pakete ausliefern. „Grundsätzlich gilt, dass wir die Sicherheit und Gesundheit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gefährden möchten“, sagt Laetsch. Deswegen wurde auf die Zustellung verzichtet. Am Dienstag sollte der Regelbetrieb weiter gehen.