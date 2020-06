Polizei löst zwei Treffen auf

Oldenburger Münsterland Acht Ordnungswidrigkeitenverfahren haben die Beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Montag nach den Kontrollen der Allgemeinverfügung geschrieben. Am Montagabend stellten Polizeibeamte in Lohne eine Ansammlung von vier Personen im Alter von 15 bis 20 Jahren fest. Die Personen gehörten keinem gemeinsamen Hausstand an und hielten den erforderlichen Mindestabstand nicht ein. Bei einem 20-Jährigen wurde eine geringe Menge Drogen sichergestellt. Alle erhielten einen Platzverweis.

Einen weiteren Vorfall gab es in Molbergen: Die angetroffenen vier Personen im Alter von 15 bis 27 Jahren gehörten verschiedenen Haushalten an. Die Personalien wurden festgestellt und ein Platzverweis ausgesprochen, heißt es von der Polizei.

