Scheine Mit Aufschrift „prop Copy“: Polizei warnt vor Falschgeld in ganz Südoldenburg

Oldenburger Münsterland In den vergangenen zwei Monaten ist in den Kreisen Cloppenburg und Vechta wiederholt – zum Teil auch größere Mengen – Falschgeld aufgetaucht. Hierbei handelte es sich vor allem um 10- und 20- Euro, aber mitunter auch um 50-Euro-Scheine.

Die Fälschungen ließen sich neben dem Fehlen allgemeiner Sicherheitsmerkmale wie Wasserzeichen, Sicherheitsfaden, etc. an dem Aufdruck „Prop copy“ erkennen, so die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Montag in einer Pressemitteilung. Eine Abwandlung mit dem Aufdruck „Movie Money“ sei ebenfalls bekannt, jedoch im hiesigen Bereich bisher noch nicht festgestellt worden.

Das Landeskriminalamt Niedersachsen und die PI Cloppenburg/Vechta fordern alle Bürger auf, aufmerksam im Umgang mit Bargeld zu sein. Bemerkt man einen falschen Geldschein in der Geldbörse, sei auch das dann wissentliche Verausgaben dieses Geldscheines strafbar. Erkannte Falschgeldscheine sollten umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle abgegeben werden.

Prävention sei – so die Polizei – ein wichtiger Bestandteil der Falschgeldbekämpfung. Die Menschen müssten sich mit europäischen Gemeinschaftswährung und den Sicherheitsmerkmalen auseinandersetzen. Der dafür notwendige Zeitansatz übersteige kaum 60 Minuten.

Die polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) halte anschauliche Informationen beispielsweise auf ihrer Website vor. Dasselbe gelte für die Deutsche Bundesbank.

Mehr Infos: oder www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld oder www.bundesbank.de