Verkehr: 154 Fahrer zu schnell in Südoldenburg unterwegs

Oldenburger Münsterland Insgesamt 154 Verstöße haben die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Cloppenburg/Vechta bei Geschwindigkeitsmessungen festgestellt, die vom 10. bis 16. August in den Kreisen Cloppenburg und Vechta durchgeführt wurden. Spitzenwert bei den Geschwindigkeitskontrollen in Löningen erreichte ein Kradfahrer. Dieser wurde mit einer Geschwindigkeit von 92 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.

Darüber hinaus seien bei den Blitzer-Aktionen weitere Verstöße notiert worden. So beispielsweise am vergangenen Donnerstag im Bereich Löningen: Neben 16 Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischten die Beamten drei Rollerfahrer, welche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisse waren. Gegen die Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Einem 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Löningen wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Bei der Kontrolle bestand der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Dies bestätigte ein entsprechender Vortest. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den 22-Jährigen eingeleitet.

Darüber hinaus wurden vier Handy-, zwei Gurtverstöße sowie ein Verstoß gegen das Überholverbot notiert. Die PI werde auch zukünftig ähnliche Geschwindigkeitskontrollen durchführen, hieß es abschließend.