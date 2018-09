Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Overlahe Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eines Trockners ist es am Samstag, 8. September, zwischen 7 und 7.25 Uhr in Overlahe (Gemeinde Bösel), Overlaher Straße, zu einem Brand auf dem Gelände einer Schweinemastanlage gekommen. Der Trockner war im Sozialraum aufgestellt. Ein Mitarbeiter hatte das Feuer entdeckt.

Der Brand breitete sich nach Angaben der Polizei und Feuerwehr nicht auf den Sauenstall aus. Die Feuerwehr Bösel, die mit rund 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz war, löschte den Brand rechtzeitig. Verletzt wurden so weder Menschen noch die Schweine. Der Sachschaden an der elektrischen Anlage und am Gebäude wird auf 70 000 Euro geschätzt.