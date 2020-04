Unfall In Peheim: 21-Jähriger schwer verletzt

Peheim Bei einem schweren Verkehrsunfall in Peheim ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.40 Uhr ein 21-jähriger Mann aus Vrees (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Der 21-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Vreesner Straße in Richtung Peheim. Zwischen den beiden Einmündungen „Am Hasseford“ kam er kurz nach dem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend nach links vor einen Baum. Der junge Mann wird durch den Aufprall schwer verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Es besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer aufgrund von Alkoholbeeinflussung fahruntüchtig war, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von 10 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.