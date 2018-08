Petersdorf /Bösel „Mittelbrand Gebäude“ lautete die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Bösel am Sonntag, 19. August, gegen 15.30 Uhr. In einem Wohnhaus in Petersdorf an der Hauptstraße war eine Mikrowelle in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war die Mikrowelle bereits von der Bewohnerin nach draußen gebracht worden. Jedoch hatte sie dabei etwas Rauch eingeatmet. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau.

Die Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen, da das Feuer nicht übergegriffen hatte. Sicherheitshalber wurde das Gebäude mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert. Mit einem Hochdrucklüfter bliesen die Kräfte die Reste des Brandrauches aus dem Gebäude. Im Einsatz waren rund 30 Feuerwehrleute. Nach etwa 45 Minuten war für sie der Einsatz beendet.