Petersdorf /Lutz Ein 44-jähriger Mann aus Edewecht ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Böseler Ortsteil Lutz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr er gegen 9 Uhr mit seinem Motorrad die dortige Hauptstraße aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Petersdorf.

Eingangs einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad des 44-Jährigen prallte gegen einen Baum und wurde in den Straßengraben geschleudert. Der Mann war durch den Aufprall von seiner Maschine gefallen und kam auf dem Radweg zum Liegen.

Der Edewechter wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Oldenburg gebracht. Am Mottorad entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden. Die Hauptstraße musste in dem Bereich des Unfalls für die Bergung kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden.