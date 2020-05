Unfall In Bösel: Rennradfahrer schwer verletzt

Petersdorf Ein Rennradfahrer wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Petersdorf schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 55-jährige Radfahrer aus Hude gegen 15.50 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Hauptstraße in Petersdorf in Fahrtrichtung Tungeln unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 22 wechselt der Rennradfahrer dann nach Angaben der Polizei unvermittelt auf die Fahrbahn, wo er vom Wagen eines 54-jährigen Mannes aus der Gemeinde Bösel erfasst wurde. Der 55- jährige Rennradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und nach der notfallmedizinischen Versorgung vor Ort in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer und seine ebenfalls 54-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen