Petersdorf Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Hauptstraße in Petersdorf gefordert. Nach Polizeiangaben war ein 64-jähriger Fahrer eines Transporters aus Oldenburg, der die Hauptstraße in der Ortsmitte in Richtung Aumühlen befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit dem VW Golf einer 53-jährigen Autofahrerin aus Friesoythe zusammen. Beide Insassen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.