Alkoholisiert gegen Baum geprallt

Ramsloh Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag, 1. Januar, in Ramsloh gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 52-jähriger Saterländer gegen 6 Uhr die Molkereistraße vom Kreisverkehr kommend, geriet nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Saterländer verschloss anschließend seinen Pkw und ging offensichtlich nach Hause, so die Polizei weiter. Denn dort konnte er am Nachmittag von einer Polizeistreife angetroffen worden.

Der 52-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5200 Euro.