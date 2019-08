Ramsloh Im Freizeitbad in Ramsloh ist es am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr zu einem Badeunfall gekommen. Entsprechende Informationen der NWZ bestätigte die Polizei am Freitagmorgen.

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, geriet ein 29-jähriger Mann aus Westoverledingen am Rand eines Schwimmbeckens vermutlich aufgrund plötzlich eintretender gesundheitlicher Probleme unter Wasser. Couragiert agierende Helfer zogen den Mann aus dem Wasser an den Beckenrand.

Diese Helfer führten auch sofort erste Reanimationsmaßnahmen durch. Der Mann wurde schließlich von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der aktuelle Gesundheitszustand sei nicht bekannt, teilte die Polizei weiter mit.