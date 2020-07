Versuchter Betrug In Ramsloh: Aufmerksamer Mitarbeiter verhindert Geldverlust

Ramsloh /Barßel Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hat einen 79-jährigen Ramsloher vor einem möglichen Geldverlust bewahrt. Das berichtete die Polizei am Montag. Der Angestellte eines Geldinstituts in Ramsloh hatte sich am Freitag, 24. Juli, gegen 14.30 bei der Polizei gemeldet und den Verdacht geäußert, dass ein 26-jähriger Barßeler von dem 79-Jährigen für Handwerksarbeiten eine unverhältnismäßig hohe Bargeldsumme gefordert hatte.

Wie die Polizei mitteilt, soll der nun tatverdächtige Barßeler zusammen mit dem 79-Jährigen die Bank aufgesucht und versucht haben, eine Barabhebung zu veranlassen. Dem wachsamen Bankmitarbeiter sei diese Situation aber verdächtig vorgekommen und er informierte umgehend die Polizei. Beamte konnten dann auf dem Weg zur Bank den 26-jährigen Tatverdächtigen feststellen und kontrollieren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder entlassen. „Zu einem Sachschaden ist es nicht gekommen“, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich möglicher Mittäter, dauerten jedoch an.

Lobend erwähnen möchte die Polizei das aufmerksame Verhalten des Bankmitarbeiters, der seinen Verdacht der Polizei mitgeteilt habe und so möglicherweise einen finanziellen Schaden für den 79-Jährigen abwenden konnte.