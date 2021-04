Brand in Ramsloh: Topf auf Herd löst Einsatz aus

Ramsloh In einem Mehrparteienhaus an der Molkereistraße in Ramsloh ist es am Dienstag, 13. April, gegen 22 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine aufmerksame Bewohnerin aus einer Nachbarwohnung Rauchgeruch und einen ausgelösten Rauchmelder bemerkt. Die Bewohner der Wohnung seien nicht anwesend gewesen.

„Vorbildlich warnte sie die weiteren Bewohner des Hauses, die sich ins Freie begaben und alarmierte die Feuerwehr“, berichtet die Polizei weiter. Die Feuerwehren Ramsloh und Scharrel rückten aus. Als sie die betroffene Wohnung öffneten entdeckten sie einen Topf mit Essen auf dem Herd, der die Rauchentwicklung ausgelöst hatte.

Der Topf wurde ins Freie gebracht und die Feuerwehrleute machten das gesamte Haus mit einem Hochdrucklüfter wieder rauchfrei, so dass die Bewohner nach einiger Zeit wieder in ihre Wohnungen konnten, berichtet Thomas Giehl, Gemeindepressewart der Freiwilligen Feuerwehr Saterland. Es sei kein Gebäudeschaden entstanden und niemand verletzt worden, teilt die Polizei ferner mit.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen