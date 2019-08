Ramsloh Ein aufmerksamer Zeuge hat bei der Polizei eine verdächtige Person gemeldet, die am Samstag in Ramsloh (Kreis Cloppenburg) in der Nähe des Friedhofes mit einer schwarzen Pistole herumhantierte.

Die Beamten trafen den Verdächtigen beim Lidl an und kontrollierten ihn. Der Lkw-Fahrer konnte glaubhaft versichern, dass er die Waffe am Straßenrand gefunden und sie dann auf einer Parkbank abgelegt hatte.

Tatsächlich lag die Waffe wie angegeben auf der Parkbank. Es handelte sich um eine Spielzeugpistole. Sie wurde sichergestellt und vernichtet.

Einen nicht ganz so harmlosen Vorfall hatte die Polizei einen Tag zuvor aus Oldenburg gemeldet. Hier hatten zwei Männer auf dem Utkiek Schüsse abgegeben. Auch sie gaben an, sie hätte die Waffe gefunden.

