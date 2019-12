Ramsloh Mit einem größeren Aufgebot ist die Polizei am Samstagmittag bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrparteienhaus in Ramsloh (Kreis Cloppenburg) im Einsatz gewesen.

Bei der Polizei war gegen 13 Uhr eine Meldung eingegangen, dass in einer Wohnung ein 32-jähriger Mann mit Familienangehörigen in Streit geraten sei und diese mit einem Beil bedroht habe. Um die Gefährdung anderer Menschen auszuschließen, rückte die Polizei unter anderem mit Spezialeinsatzkräften und einem Diensthundeführer an.

Zunächst wurden alle Unbeteiligten aus dem Wohnhaus geholt. Dann nahmen speziell in deeskalierender Kommunikation geschulte Polizeibeamte Kontakt zu dem 32-Jährigen auf. Er zeigte sich friedlich und kooperativ, so dass die Einsatzkräfte nicht gewaltsam in die Wohnung eindringen mussten. Der Mann wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.