Einsatz in Ramsloh: Sicherungskasten gerät in Brand

Ramsloh Zu einem Wohnungsbrand an der Straße ,,Am Ostermoor“ in Ramsloh, sind die Feuerwehren aus Ramsloh und Scharrel am Mittwoch gegen 17.50 Uhr gerufen worden. „Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte man schon einen leichten Brandgeruch und viel Rauch wahrnehmen“, berichtet Thomas Giehl, Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr Saterland. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz sei sofort in das Haus gegangen und habe festgestellt, dass der Sicherungskasten in Brand geraten war. Dieser wurde vom Angriffstrupp gelöscht. „Da aber trotz allem noch weiterer Rauch durch eine Stelle des Daches austrat, wurden an dieser Stelle die Dachpfannen von den Einsatzkräften abgenommen und mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern untersucht“, berichtet Giehl weiter. Mit einem Hochdrucklüfter wurde das gesamte Haus anschließend vom Rauch befreit. Personen kamen laut Giehl nicht zu schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ramsloh und Scharrel mit acht Fahrzeugen und 55 Kameradinnen und Kameraden, das DRK, Polizei sowie die EWE.

