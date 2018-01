Ramsloh Auch einige Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 32-jährigen Frau aus Ramsloh bleiben einige Fragen offen. Wie berichtet wurde die leblose Frau am Freitagmorgen in ihrer Wohnung in einem Mietshaus an der Grenze von Ramsloh und Elisabethfehn gefunden. Ihr 33-jähriger Lebensgefährte mit deutscher Staatsbürgerschaft befand sich beim Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte ebenfalls in der Wohnung, die die beiden seit etwa einem halben Jahr bewohnten. Er wurde unter dringendem Tatverdacht des Mordes festgenommen. Da er aber nicht haftfähig sei, wurde auf er richterlichen Beschluss einer psychiatrischen Einrichtung überstellt.

Wie die 32-Jährige ums Leben gekommen ist, ist bislang noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg teilte dazu am Montag auf Anfrage der NWZ Folgendes mit: „Die bisherigen Ermittlungen geben Hinweise auf einen gewaltsamen Tod der Verstorbenen. Das schriftliche Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor.“

Eine Anfrage, ob der Verdächtige schon früher wegen Gewaltdelikten aufgefallen und dies auch der Polizei bekannt gewesen sei, ließ die Staatsanwaltschaft unkommentiert.

Fest steht aber, dass der Tatverdächtige den Notruf am Freitagmorgen selbst getätigt hat. Ansonsten verweist die Staatsanwaltschaft auf die laufenden Ermittlungen und teilte mit, dass weitere Details derzeit nicht mitgeteilt werden können.