Polizei: Unfreiwilliges Ausweichmanöver endet an Leitplanke

Ramsloh /Friesoythe /Bösel Zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden kam es am Freitag gegen 14.45 Uhr kam es auf Straße „Am Ostermoor“ in Ramsloh. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrer eines weißen PKWs überholte ausgangs einer Rechtskurve. Ein entgegenkommender 30-jähriger Führer einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine musste dadurch ausweichen und kam hierbei von der Fahrbahn ab. An der Arbeitsmaschine und einer Leitplanke entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von rund 4800 Euro. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter Telefon 04498/923770 entgegen.

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in Friesoythe in der Bahnhofstraße 6 ein Werbeschild der dortigen Landessparkasse beschädigt. Zeuge, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 zu melden.

Zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 10 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Geräte-/Spielzeugschuppen auf dem Gelände der St. Martin Schule in der Fladderburger Straße aufgebrochen. Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, nimmt die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.

