Ramsloh Großeinsatz am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr in Ramsloh. Wie die Polizei am Abend mitteilte, soll ein 37-jähriger Mann seine Partnerin in seiner Wohnung in der Falkenstraße mit einem Messer bedroht haben. „Schnell konnte durch die Polizeibeamten in Erfahrung gebracht werden, dass die Frau sich nicht mehr in dem Haus befindet und unverletzt war“, berichtete Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer. Auch weitere Bewohner des Hauses befanden sich demnach nicht im Gebäude, dafür allerdings ein Bekannter des Verdächtigen.

„Da es Hinweise auf eine mögliche Gefährdung dieser Person gab, wurden vorsorglich einige Polizeibeamte von umliegenden Dienststellen in Ramsloh eingesetzt“, berichtet die Polizei weiter. Darunter befanden sich auch Diensthundeführer und speziell in deeskalierender Kommunikation geschulte Beamte. Zudem waren Rettungskräfte und Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung vor Ort. Als der Tatverdächtige und sein Bekannter zufällig die Wohnung verließen, wurde der 37-Jährige festgenommen und in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand.