Kind bei Unfall verletzt

Ramsloh Ein neunjähriger Junge wurde am Sonntag bei einem Unfall in Ramsloh verletzt. Das Kind war gegen 17.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Jenaer Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung Dresdner Straße fahren. Ein 51-jähriger Saterländer fuhr mit seinem Wagen in entgegengesetzte Richtung, sah den Neunjährigen auf seinem Fahrrad ankommen und hielt deshalb sein Fahrzeug an. Der Junge bemerkte den stehenden Wagen nach Angaben der Polizei aber zu spät und fuhr in diesen hinein. Durch den Zusammenstoß zog er sich leichte Verletzungen am Knie zu.

