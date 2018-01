Ramsloh Es muss eine schreckliche Tat gewesen sein, die sich am vergangenen Freitag in einer Oberwohnung in Ramsloh ereignet hatte und einer 32-jährigen Frau das Leben kostete. Ihr 33-jähriger Lebensgefährte wird dringend verdächtigt, die Frau umgebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt wegen Mordes gegen den Tatverdächtigen, da „die Tat mutmaßlich besonders grausam und mit erheblichen Schmerzen für die Verstorbene verbunden war“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit.

Der 33-Jährige wurde nach seiner Festnahme in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, da er nicht haftfähig sei. Bei der Bewertung soll ein nicht unerheblicher Alkoholkonsum eine Rolle gespielt haben.

Wie weiter bekannt wurde, war es nicht der erste gewalttätige Vorfall zwischen dem Paar, das seit rund einem halben Jahr in dem abgelegenen Haus zwischen Ramsloh und Elisabethfehn wohnte. „In der Vergangenheit hat es bereits polizeiliche Einsätze wegen Körperverletzung, auch wechselseitiger Art, bei dem Tatverdächtigen und der Verstorbenen gegeben“, teilte die Oldenburger Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage derNWZ mit.

Der Tatverdächtige wurde demnach auch bereits rechtskräftig wegen einer Körperverletzung im Zustand des Vollrausches zum Nachteil der Verstorbenen verurteilt. „Die Ermittlungsbehörden haben der Verstorbenen mehrfach geraten, sich an entsprechende Beratungsstellen zu wenden“, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft weiter. Dennoch hätten der Tatverdächtige und die Verstorbene an der Beziehung festgehalten.