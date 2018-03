Ramsloh /Oldenburg Wegen des Tatverdachts des Mordes in Tateinheit mit einem schweren Sexualverbrechen in Tatmehrheit mit Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Mittwoch einen 33-jährigen Mann aus Ramsloh angeklagt.

Der Mann soll sich am 4. Januar diesen Jahres nach dem Konsum größerer Mengen von Alkohol auf besonders grausame Art und Weise an seiner 32-jährigen Lebensgefährtin unter Anwendung erheblicher Gewalt sexuell vergangen haben. Die Frau wurde durch die bestialische Tat so schwer verletzt, dass sie an enormen Blutverlust verstarb, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Außerdem wird dem 33-Jährigen vorgeworfen, seine Lebensgefährtin bereits am 29. November 2017 auf einer Treppe vor seiner Wohnung in Ramsloh derart zu Fall gebracht zu haben, dass diese mit dem Kopf auf der Treppe aufschlug. Anschließend soll der Angeschuldigte ihr noch gegen das Bein und in die Rippen geschlagen haben. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen stand zum Zeitpunkt dieser Handlungen der Angeschuldigte erheblichunter dem Einfluss von Alkohol, so die Staatsanwaltschaft.

Die Frau erlitt hierdurch eine Schädel- und Rippenprellung. Sie musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Trotz dieses Vorfalls kehrte die Geschädigte in der Folgezeit zum 33-jährigen Saterländer in dessen Wohnung in Ramsloh zurück.

Der Angeschuldigte bestreitet laut Staatsanwaltschaft die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, er befindet sich weiterhin in vorläufiger Unterbringung, da aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung zum Zeitpunkt der ihm zur Last gelegten Taten, seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Betracht kommt.

Das Landgericht Oldenburg hat über die Eröffnung des Hauptverfahrens noch nicht entschieden. Mord wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.